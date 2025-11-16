Milano scontro tra Suv e utilitaria | muore 20enne

È morto in serata un 20enne che oggi era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo l’incidente stradale che si è verificato all’alba in viale Fulvio Testi tra un Suv e un’utilitaria. Lo rende noto la polizia locale. Altre tre persone sono rimaste ferite: una ragazza di 23 anni, una di 30 e uno di 32. Il sinistro ha visto l’impatto violentissimo di due auto, un Suv e un’utilitaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, scontro tra Suv e utilitaria: muore 20enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

? #Milano - Incidente gravissimo in viale Fulvio Testi. Scontro tra Opel Corsa e Mercedes G Brabus: 4 giovani feriti, due in condizioni critiche. Il conducente dell’Opel è risultato positivo al pretest antidroga; alla guida del suv c’era un 20enne senza patente, s - facebook.com Vai su Facebook

Milano, scontro violentissimo tra moto e auto: le immagini dell'incidente Vai su X

Milano, scontro tra Suv e utilitaria: muore 20enne - È morto in serata un 20enne che oggi era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo l'incidente stradale che si è verificato ... Si legge su lapresse.it

Incidente a Milano, il Suv Mercedes da 700 cavalli esploso valeva mezzo milione di euro: il conducente senza patente incastrato dalle telecamere - E' risultato positivo alle sostanze stupefacenti il 32enne originario di Napoli alla guida della Opel Corsa che alle 6. Secondo msn.com

Incidente a Milano in viale Fulvio Testi, scontro violentissimo e 21enne in fin di vita: 4 i feriti - È di quattro feriti il bilancio del violento incidente in viale Fulvio Testi, a Milano: 21enne in pericolo di vita, operata e in codice rosso una 30enne ... Si legge su virgilio.it