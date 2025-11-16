Milano residenti di via Toce contro piazza tattica e depavimentazione
Non bastava la piazza tattica, con la sua movida selvaggia. A tormentare il sonno dei residenti di via Toce, zona Isola a Milano, da un mese c'è anche il diffuso malcontento per il cantiere che ha invaso questa strada di appena 200 metri. L'area diventerà pedonale, così ha deciso il Comune prevedendone anche la depavimentazione, cioè la sostituzione dell'asfalto con materiali drenanti. Obiettivo: rendere il quartiere più green. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La superstrada Milano-Meda diventa a pagamento: sindaci di 14 comuni chiedono esenzioni per residenti e pendolari preoccupati per i costi. https://auto.everyeye.it/notizie/stangata-arrivo-milano-meda-superstrada-pagamento-pendolari-piede-guerra-8413 - facebook.com Vai su Facebook
Milano “città spugna” contro gli eventi climatici estremi: via Toce si trasforma con 1.800 metri di nuovo verde - Milano – Sono iniziati in questi giorni i lavori di depavimentazione in via Toce, nel Municipio 9 di Milano, un progetto che trasformerà completamente il volto dell’area. ilgiorno.it scrive