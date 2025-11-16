Milan rinnovi in vista Thiago Silva ritorno vicino? Out un big contro i rossoneri!

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, domenica 16 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rinnovi in vista. Thiago Silva, ritorno vicino? Out un big contro i rossoneri!

? Rinnovi in vista per i pilastri del #Milan Il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato e punta a blindare i suoi gioielli #Tomori e #Saelemaekers, due pilastri della formazione di Allegri Giusto continuare a puntare su questi due giocatori? LEGGI TUTT - facebook.com Vai su Facebook

? #Milan, il futuro insieme a #Modric: la proposta di rinnovo del contratto in vista Vai su X

Milan, il futuro insieme a Modric: la proposta di rinnovo del contratto in vista - Il campione croato si è appena guadagnato la qualificazione diretta al Mondiale: vuole arrivarci vincendo prima un trofeo con Allegri ... Scrive msn.com

Edicola. Juric per ora non rischia, ma occhio a Thiago Motta. Milan-Inter, derby per Solet - Le principali notizie di mercato sui quotidiani in edicola oggi, domenica 2 novembre. Lo riporta eurosport.it

Calciomercato Milan News/ Tante cessioni in vista: e c’è pure un big! - Il neo Ds rossonero Igli Tare sta lavorando per piazzare diversi esuberi in uscita e il calciomercato Milan è vicino ad una svolta da questo punto di vista. Scrive ilsussidiario.net