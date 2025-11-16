Milan niente da fare per Nkunku | segna con la Francia ma il VAR annulla il gol

Pianetamilan.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata positiva per i francesi del Milan: Christopher Nkunku torna al gol ma. il Var annulla la rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan niente da fare per nkunku segna con la francia ma il var annulla il gol

© Pianetamilan.it - Milan, niente da fare per Nkunku: segna con la Francia ma il VAR annulla il gol

Approfondisci con queste news

milan fare nkunku segnaIl valore di Nkunku non è in discussione. Il problema è un altro: non segna - Il Milan è tornato da Parma con più dubbi che certezze, e uno di questi riguarda ancora una volta Christopher Nkunku. Secondo milannews.it

milan fare nkunku segnaUltime Milan, Nkunku così non va: Allegri pronto ad una mossa forte - In estate Christopher Nkunku era stato accolto come il colpo destinato a cambiare volto all’attacco del Milan ... Da notiziemilan.it

milan fare nkunku segnaMilan, il nuovo acquisto è un caso? La dirigenza ha una convinzione - La società rossonera ha investito in estate per un calciatore che si qui ha deluso: nonostante tutto, si guarda al futuro con positività ... Come scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fare Nkunku Segna