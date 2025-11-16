Milan niente da fare per Nkunku | segna con la Francia ma il VAR annulla il gol

Una giornata positiva per i francesi del Milan: Christopher Nkunku torna al gol ma. il Var annulla la rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, niente da fare per Nkunku: segna con la Francia ma il VAR annulla il gol

Approfondisci con queste news

Verratti: "Inter squadra più completa, ma il Milan senza coppe può fare bene" Vai su X

Brian Michael Bendis arriva a Milan Games Week & Cartoomics! Ti stai chiedendo come fare per incontrarlo? Semplice: Preordina Joy Operations entro il 25 novembre, e seleziona il ritiro in fiera. All'arrivo allo stand, comunicando il tuo nome, cognome e - facebook.com Vai su Facebook

Il valore di Nkunku non è in discussione. Il problema è un altro: non segna - Il Milan è tornato da Parma con più dubbi che certezze, e uno di questi riguarda ancora una volta Christopher Nkunku. Secondo milannews.it

Ultime Milan, Nkunku così non va: Allegri pronto ad una mossa forte - In estate Christopher Nkunku era stato accolto come il colpo destinato a cambiare volto all’attacco del Milan ... Da notiziemilan.it

Milan, il nuovo acquisto è un caso? La dirigenza ha una convinzione - La società rossonera ha investito in estate per un calciatore che si qui ha deluso: nonostante tutto, si guarda al futuro con positività ... Come scrive spaziomilan.it