Milan grande festa a Torino | Sinner vince nuovamente le ATP Finals!

Pianetamilan.it | 16 nov 2025

Una giornata indimenticabile per Sinner! A Torino il tennista, e noto tifoso del Milan, vince per il secondo anno consecutivo le ATP Finals. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan grande festa a torino sinner vince nuovamente le atp finals

© Pianetamilan.it - Milan, grande festa a Torino: Sinner vince nuovamente le ATP Finals!

