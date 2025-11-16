migliaia di ecuadoriani da tutto il nord italia al voto a rho per i referendum

Rho, 16 novembre 2025 - Migliaia di ecuadoriani al voto per i referendum. Code, bandiere e momenti folcloristici hanno caratterizzato il primo evento elettorale dopo le presidenziali. I seggi hanno aperto alle 9 e si è potuto votare fino alle 19. Dopo dieci ore, alla Fiera di Rho sono arrivati oltre 8mila ecuadoriani aventi diritto al voto, una percentuale superiore al 40%. "È stata una giornata totalmente positiva – racconta Juan Carlos Castrillón, Console Generale dell’Ecuador a Milano – Dalle 9 del mattino alle 19 abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte della comunità ecuadoriana residente a Milano e nelle sue giurisdizioni, che ha partecipato ed esercitato il proprio diritto di voto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

