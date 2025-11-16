Metro di Napoli | Capodichino entra nella fase finale visita di Salvini Aeroporto-centro città in 9 minuti
La stazione Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli ha superato il 95% di avanzamento lavori e punta alla conclusione. L’opera, realizzata da Webuild per Metropolitana di Napoli Spa e per il Comune di Napoli, è stata visitata oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha verificato direttamente lo stato del cantiere. Un tassello chiave per la nuova mobilità metropolitana. La fermata, destinata alla gestione di ANM, rientra nel progetto di prolungamento della Linea 1, oggi lunga oltre 20 chilometri con 20 stazioni operative. Una volta aperta consentirà di collegare l’aeroporto internazionale di Capodichino al centro in 9 minuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
