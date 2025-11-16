Meteo in arrivo un calo delle temperature di 10 gradi | ecco quando e dove

Piogge e clima tipicamente autunnale su mezza Italia, ma dalla prossima settimana arriverà la prima ondata di vero freddo. Sembra essere giunto il momento, dunque, di rispolverare gli abiti più pesanti: nei prossimi giorni le temperature subiranno un vero e proprio crollo, anche di 10 gradi su alcune regioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, in arrivo un calo delle temperature di 10 gradi: ecco quando e dove

Altre letture consigliate

Allerta meteo in Toscana, temporali in arrivo - L'evoluzione dal radar - facebook.com Vai su Facebook

#Allerta #Meteo, avviso della #Protezione #Civile: in arrivo #Piogge e #Temporali su 2 regioni Vai su X

Meteo Italia – Intensa perturbazione in arrivo con piogge, temporali e nubifragi su parte del Paese - Meteo in nuovo peggioramento sul nord Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione oceanica. Scrive centrometeoitaliano.it

Freddo artico in arrivo in Italia, nubifragi e calo termico: ecco le regioni più colpite. Le previsioni - È in arrivo un brusco calo delle temperature nel nostro Paese: una saccatura artica si sta gradualmente approfondendo sul comparto ... Lo riporta msn.com

Meteo Italia – periodo più dinamico in arrivo dopo il weekend con ritorno delle piogge e calo delle temperature - cambio di circolazione con nuvole e piogge dal weekend in Italia, periodo più dinamico in vista della prossima settimana con possibile calo termico ... Riporta centrometeoitaliano.it