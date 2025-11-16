Mercato Juve già lanciata la sfida al Napoli per quel centrocampista che milita in Premier League! Le novità in vista di gennaio

Juventusnews24.com | 16 nov 2025

Mercato Juve il Napoli accelera per il talento dello United, la Juve osserva: il giocatore è attratto dall’Italia ma chiede solo il prestito secco. Il  calciomercato  di  gennaio  si avvicina e la  Juventus  continua la sua caccia a un centrocampista di qualità, la priorità assoluta richiesta da  Luciano Spalletti  per far decollare il suo  4-3-3. Se i nomi di  Pierre-Emile Hojbjerg  (per cui si valuta uno scambio con  Locatelli ) e  Adrien Bernabé  (il  Parma  frena) restano in cima alla lista, un nuovo profilo emerge con prepotenza, ma rischia di scatenare un duello di  mercato  con il  Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

