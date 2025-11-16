Mercato Inter l’infortunio di Dumfries porta alla luce un grave problema strutturale | serve intervenire già a gennaio?

Internews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 La mancanza di un vice di valore. L’infortunio di Denzel Dumfries ha portato alla luce un problema strutturale che l’Inter sarà chiamata a risolvere sul mercato. Sebbene l’allarme sembri rientrato – l’esterno olandese dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il derby contro il Milan tra una settimana – la sua gestione evidenzia una falla evidente nella rosa. Dumfries è tornato in anticipo a Milano dal ritiro dell’Olanda a causa di un problema alla caviglia sinistra, conseguenza di un colpo subito contro la Lazio prima della sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter l8217infortunio di dumfries porta alla luce un grave problema strutturale serve intervenire gi224 a gennaio

© Internews24.com - Mercato Inter, l’infortunio di Dumfries porta alla luce un grave problema strutturale: serve intervenire già a gennaio?

Scopri altri approfondimenti

mercato inter l8217infortunio dumfriesL'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: piace l'inglese per il ruolo di vice Dumfries - Visto il fallimento di Luis Henrique, l’Inter si guarda attorno per un vice Dumfries. Come scrive msn.com

Inter show e muso lungo Dumfries: cosa è successo in panchina - Tra tutti i suoi compagni di squadra, l’olandese probabilmente è stato il meno brillante e convincente. Riporta calciomercato.it

Inter, "dominanti" non diventi il nuovo "ingiocabili": l'antidoto è Dumfries "incazzato" - L'Inter ingrana la quinta (vittoria di fila). Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Inter L8217infortunio Dumfries