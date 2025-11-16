Mercato Inter l’infortunio di Dumfries porta alla luce un grave problema strutturale | serve intervenire già a gennaio?

Inter News 24 La mancanza di un vice di valore. L’infortunio di Denzel Dumfries ha portato alla luce un problema strutturale che l’Inter sarà chiamata a risolvere sul mercato. Sebbene l’allarme sembri rientrato – l’esterno olandese dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il derby contro il Milan tra una settimana – la sua gestione evidenzia una falla evidente nella rosa. Dumfries è tornato in anticipo a Milano dal ritiro dell’Olanda a causa di un problema alla caviglia sinistra, conseguenza di un colpo subito contro la Lazio prima della sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, l’infortunio di Dumfries porta alla luce un grave problema strutturale: serve intervenire già a gennaio?

