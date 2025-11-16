Mendoza Juve chi è il baby spagnolo che ha detto no al Como di Fabregas e che Comolli sta facendo osservare
da vicino. La priorità assoluta del calciomercato Juve ha ormai un nome e un ruolo ben definiti: serve un regista. Quella che in estate era parsa una scommessa calcolata dall’amministratore delegato Damien Comolli – ovvero la scelta di non intervenire sul mercato puntando sulle risorse interne – si è rivelata, con l’avvento di Luciano Spalletti in panchina, la lacuna strutturale più evidente della rosa. Il tecnico toscano necessita di un “cervello pensante” in mediana per far girare la squadra, e gli scout bianconeri sembrano aver individuato la soluzione ideale in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MUSICA MAESTRI! L’assist Fifa. Italia testa di serie de se al mondiale Mendoza: la Juve sfida le big d’Europa Giorgini: “Vai Toro, ha fisico e futuro” La prima pagina del 16 novembre ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook