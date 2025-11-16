Mendoza Juve chi è il baby spagnolo che ha detto no al Como di Fabregas e che Comolli sta facendo osservare

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

da vicino. La priorità assoluta del  calciomercato Juve  ha ormai un nome e un ruolo ben definiti: serve un  regista. Quella che in estate era parsa una scommessa calcolata dall’amministratore delegato  Damien Comolli  – ovvero la scelta di non intervenire sul mercato puntando sulle risorse interne – si è rivelata, con l’avvento di  Luciano Spalletti  in panchina, la lacuna strutturale più evidente della rosa. Il tecnico toscano necessita di un “cervello pensante” in mediana per far girare la squadra, e gli scout bianconeri sembrano aver individuato la soluzione ideale in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

