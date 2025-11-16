McTominay fatica anche con la Scozia ma ha salvato un possibile gol della Grecia Daily Record
La Scozia ha perso 3-2 in casa della Grecia per le qualificazioni ai Mondiali 2026; al momento è in zona playoff e il prossimo match contro la Danimarca sarà decisivo. Scott McTominay ha giocato l’intera partita. La valutazione di McTominay. McTominay ha ricevuto voto 6 dal Daily Record, che commenta così la sua prestazione: “ Il talismano è stato inesistente, prima di colpire la traversa con un meraviglioso tiro, il primo in 45 minuti di gioco. Ha guidato la squadra offensivamente nella ripresa e ha negato un gol agli avversari con un incredibile salvataggio ”. Il Napoli vuole ritrovare i gol dello scozzese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
