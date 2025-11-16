Maxi sequestro di 1.500 ordigni artigianali | intercettato a Catania un pericoloso carico spedito tramite corriere

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento decisivo della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha bloccato un carico di 1.500 ordigni esplosivi artigianali, destinati a Catania e inviati tramite un corriere ignaro della pericolosità del contenuto. L’operazione ha evitato gravi rischi per l’incolumità pubblica. Gli agenti della squadra artificieri della Questura, intervenuti in un hub di smistamento, hanno scoperto il carico che pesava complessivamente oltre 255 kg di esplosivo, una quantità mai intercettata prima tramite spedizione illegale. La scoperta e l’allarme. A far scattare i controlli è stato un dipendente dell’azienda, che ha notato alcune scatole danneggiate e, da una fessura, una scritta riconducibile a fuochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

