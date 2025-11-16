Maxi incidente tra quattro veicoli coinvolta anche un' ambulanza | sei persone ferite

Uno scontro violentissimo, tra due auto, un furgone e un’ambulanza. E’ l'incidente avvenuto domenica 16, poco dopo le 14, lungo la strada Virgiliana, all’altezza dell’abitato di Porotto. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale: sono in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altre letture consigliate

TERRIBILE INCIDENTE NEI PRESSI DI SAN SEVERO Quattro i feriti totali: attimi di terrore sulla SS16 dopo uno scontro auto-apecar - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla 131 a Sestu: quattro veicoli coinvolti, ci sono feriti Vai su X

Maxi incidente sulla SS36: quattro veicoli coinvolti, carreggiata nord chiusa - Lo schianto, avvenuto intorno alle 8:20, ha reso necessario chiudere temporaneamente la carreggiata nord e deviare il traffico sulla viabilità locale, causando rallentamenti e lunghe code sin dalle pr ... Scrive mbnews.it

Siracusa. Maxi incidente in autostrada Sr-Ct, schianto tra 4 veicoli: soccorsi i feriti, traffico in tilt - Pomeriggio di tensione sull’autostrada A01 Catania–Siracusa, nei pressi dello svincolo di Augusta, in direzione Siracusa. Riporta libertasicilia.it

Maxi-incidente in tangenziale: 4 persone coinvolte e traffico paralizzato - Le code, in costante aumento, hanno superato il chilometro di lunghezza, con rallentamenti che si sono ripercossi anche sugli svincoli limitrofi e sulle principali vie d’accesso alla città. Segnala bresciatoday.it