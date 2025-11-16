Mauro il re dei cappelletti 2025 | ne mangia 425 Daniele solo 4 in meno

Cesena, 16 novembre 2025 – E’ stata una sfida epica tra Romagna ed Emilia la settima edizione della ‘ Gara dei mangiatori di cappelletti ’ che si è svolta sabato sera al Ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno. Alla fase finale, dopo sei ‘manche’ (la prima da 100 cappelletti, quelle successive da 50) sono arrivati i vincitori delle ultime due edizioni: Daniele Gallone di Parma (vincitore 2023) e Mauro Taroni di Faenza (vincitore 2024). Fino ad allora Taroni aveva guidato le danze divorando i cappelletti quasi senza masticarli per finire il piatto in brevissimo tempo e costringere gli altri concorrenti a correre per evitare l’eliminazione (dopo la conclusione del primo concorrente scattavano cinque minuti entro i quali gli altri concorrenti dovevano svuotare il piatto, pena l’eliminazione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mauro, il re dei cappelletti 2025: ne mangia 425, Daniele solo 4 in meno

Scopri altri approfondimenti

Mauro, il re dei cappelletti 2025: ne mangia 425, Daniele solo 4 in meno - Taroni si è riconfermato il detentore del titolo del 2024: ne ha ingurgitati oltre due chilogrammi di peso e ha sbaragliato la concorrenza emiliana di Gallone. Come scrive ilrestodelcarlino.it

È morto Mauro Gaudio, addio al re del Grignolino - Nascere a Vignale Monferrato, figlio di Amilcare Gaudio, significa avere la strada tracciata e Mauro, ... Segnala gamberorosso.it