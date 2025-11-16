Match contro una big Matelica a Fermo con una formazione rimaneggiata
Il Matelica è impegnato in trasferta contro la Fermana. L’allenatore Ciattaglia deve rinunciare allo squalificato centrocampista Pedrini ed è costretto ancora una volta a fare i conti con un’infermeria piuttosto affollata. Di fronte c’è un avversario da play off che viaggia con 15 punti e un primato significativo: il miglior attacco del campionato, grazie a 17 reti segnate, a pari merito con la Fermignanese. I matelicesi, invece, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia, vivono un rallentamento in fatto di risultati (l’ultima vittoria risale al 28 settembre: 2-1 al Chiesanuova), ma non perdono da quattro giornate e vogliono proseguire la striscia positiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
NEXT MATCH ️ 11^ GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA Domenica 16 novembre 2025 – ore 14:30 Stadio “Bruno Recchioni”, Fermo ️ Fermana FC – Matelica ️ Biglietteria I tagliandi sono già disponibili online su VivaTicket e presso tutti i pun - facebook.com Vai su Facebook
