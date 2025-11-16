Manovra Filini | Ogni partito ha la sua visione
Francesco Filini, Fratelli d’Italia, responsabile del Programma, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera inerente la manovra di bilancio. L’onorevole rassicura: “Sulla Manovra i dissapori tra alleati rientreranno”. «Ogni partito ha una sua visione. Ma alla fine troveremo una soluzione: il centrodestra lo fa sempre». Di seguito quanto leggiamo nell’edizione odierna del quotidiano. L’o norevole Filini, sui tanti emendamenti, anche da parte della maggioranza.. «Il centrodestra si mostra unito davanti a tutte le scelte importanti. E il centrodestra che sostiene questo governo, lo è particolarmente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
