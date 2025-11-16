ABBONATI A DAYITALIANEWS Una valanga di modifiche alla legge di bilancio. La manovra del governo è stata sommersa da oltre 5.700 emendamenti, che spaziano dai condoni edilizi alle detrazioni per le tombe, fino alle nuove norme sugli scioperi nei trasporti. Di queste proposte, solo 414 sono state considerate prioritarie dai gruppi parlamentari e arriveranno al voto in commissione Bilancio: significa che circa il 93% delle modifiche verrà archiviato subito. L’esiguo 7% rimanente subirà un’ulteriore selezione in base alle ammissibilità, riducendo ancora il numero degli emendamenti realmente destinati a essere discussi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Manovra del governo Meloni: migliaia di emendamenti e nuovi fronti di scontro