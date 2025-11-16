Mamma ho perso l' aereo dopo 35 anni è ancora un capolavoro

“Mamma ho perso l'aereo” il mondo lo conobbe per la prima volta il 16 novembre del 1990. Era costato 18 milioni di dollari, ne incassò quasi mezzo miliardo, ma soprattutto diventò uno dei titoli più amati, popolari di tutti i tempi, capace di fissarsi nell'immaginario natalizio comune con una. 🔗 Leggi su Today.it

