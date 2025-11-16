Maltempo la sferzata su Emilia-Romagna Liguria e Toscana | nubifragio a Carrara

Ildifforme.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “deciso peggioramento” che si prevedeva è arrivato. Il maltempo sul Centro-Nord e sulla Toscana sta piegando in due le regioni finite nella morsa delle precipitazioni intense e abbondanti. La Protezione civile ha quindi diramato un’allerta arancione per rischio temporali in Liguria, già nel vortice delle alluvioni da ieri, e per rischio idraulico e idrogeologico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

maltempo la sferzata su emilia romagna liguria e toscana nubifragio a carrara

© Ildifforme.it - Maltempo, la sferzata su Emilia-Romagna, Liguria e Toscana: nubifragio a Carrara

Contenuti che potrebbero interessarti

maltempo sferzata emilia romagnaMaltempo: allerta arancione su Liguria ed Emilia-Romagna - Nord: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali in Liguria e ... Segnala iltempo.it

maltempo sferzata emilia romagnaMaltempo al Nord, allerta arancione in Emilia-Romagna e Liguria. Nubifragio a Carrara - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo al Nord, allerta arancione in Emilia- Come scrive tg24.sky.it

maltempo sferzata emilia romagnaMaltempo, allerta arancione in Emilia Romagna e Liguria oggi - Il deciso peggioramento, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, riguarda le regioni settentrionali e la Tosc ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Sferzata Emilia Romagna