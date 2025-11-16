Il “deciso peggioramento” che si prevedeva è arrivato. Il maltempo sul Centro-Nord e sulla Toscana sta piegando in due le regioni finite nella morsa delle precipitazioni intense e abbondanti. La Protezione civile ha quindi diramato un’allerta arancione per rischio temporali in Liguria, già nel vortice delle alluvioni da ieri, e per rischio idraulico e idrogeologico . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo, la sferzata su Emilia-Romagna, Liguria e Toscana: nubifragio a Carrara