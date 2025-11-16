Maltempo | allagamenti a Carrara In tilt anche le fogne Fossone Bonascola e Avenza in grave difficoltà

Forte perturbazione ha colpito nelle ultime ore il comune di Carrara. L'intensità delle precipitazioni è stata tale che, sebbene concentrata in poche decine di minuti, ha messo in crisi il sistema fognario che non e' riuscito a ricevere tutta l'acqua caduta. Le piogge di questa mattina, inoltre, sono andate ad acuire ulteriormente i problemi in particolare nella zona di Fossone, Bonascola, Avenza e Marina di Carrara. Allagamenti si sono registrati in diverse parti del territorio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

