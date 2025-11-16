Maltempo al Nord forti precipitazioni e allagamenti Toscana e Liguria

Tg24.sky.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore il Nord Italia: forti precipitazioni hanno coinvolto soprattutto la zona di Genova e sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle aree più colpite. Ma allagamenti sono stati registrati anche in Toscana ed è in arrivo un peggioramento del meteo in tutto il Nord con il rischio, secondo gli esperti, anche di eventi estremi legati alle perturbazioni che arrivano con temperature ancora più alte rispetto alla media stagionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

maltempo al nord forti precipitazioni e allagamenti toscana e liguria

© Tg24.sky.it - Maltempo al Nord, forti precipitazioni e allagamenti Toscana e Liguria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maltempo nord forti precipitazioniArriva il maltempo, Genova sott'acqua. Allerta in Toscana - L'intensità della perturbazione, soprattutto nella serata di ieri, è stata tale che, "sebbene concentrata in ... Lo riporta ansa.it

maltempo nord forti precipitazioniMaltempo al Nord, allerta arancione in Emilia-Romagna e Liguria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo al Nord, allerta arancione in Emilia- Da tg24.sky.it

maltempo nord forti precipitazioniMeteo – Nuova ondata di maltempo con forti temporali e nubifragi, scatta l’allerta della Protezione Civile - Meteo in nuovo peggioramento con maltempo al nord, scatta l'allerta della Protezione Civile per forti temporali e rischio idrogeologico ... Segnala centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Nord Forti Precipitazioni