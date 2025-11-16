Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore il Nord Italia: forti precipitazioni hanno coinvolto soprattutto la zona di Genova e sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle aree più colpite. Ma allagamenti sono stati registrati anche in Toscana ed è in arrivo un peggioramento del meteo in tutto il Nord con il rischio, secondo gli esperti, anche di eventi estremi legati alle perturbazioni che arrivano con temperature ancora più alte rispetto alla media stagionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Maltempo al Nord, forti precipitazioni e allagamenti Toscana e Liguria