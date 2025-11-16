Malta-Polonia Qualificazioni Mondiali Europa 17-11-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Ospiti vincenti ma ai play-off?
Siamo all’ultima gara del gruppo G e i giochi sono praticamente fatti: il pareggio strappato dall’Olanda venerdì notte in Polonia ha probabilmente determinato il raggiungimento del primo posto da parte degli Orange. I biancorossi hanno cullato il sogno del sorpasso ma Depay ha riportato la gente di Varsavia alla realtà: a meno di suicidi non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
?Il difensore dello Spezia ha scontato il proprio turno di squalifica Polonia sicura almeno dei Playoff: Wisniewski in campo lunedì contro Malta - facebook.com Vai su Facebook
Tumore in Europa: 331 morti ogni 100mila abitanti in Polonia, 209 a Malta. L’ Italia guida la rete oncologica europea per ridurre le disuguaglianze saluteh24.com/2025/11/13/tum… Vai su X
Pronostico Malta vs Polonia – 17 Novembre 2025 - Polonia si gioca il 17 Novembre 2025 alle 20:45 allo stadio N/D. Secondo news-sports.it
I pronostici di venerdì 14 novembre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali - I pronostici di venerdì 14 novembre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Olanda e Germania. Lo riporta ilveggente.it
RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026,CLASSIFICHE/Croazia qualificata!Diretta gol live score 14novembre 2025 - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche: si torna in campo per le partite dei gironi, venerdì 14 novembre avremo sei match. Si legge su ilsussidiario.net