Malore quarto da inizio torneo durante la finale delle Atp Finals 2025 a Torino Sinner vince il primo set con Alcaraz

Domenica 16 novembre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano in finale alle Atp Finals 2025. Il fuoriclasse italiano nella terza finale consecutiva all'Inalpi Arena di Torino va a caccia del bis per confermare il titolo di maestro. Un anno fa Sinner ha vinto la finalissima contro Taylor. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Si riprende sul 40-40 quarto game, servizio #Sinner dopo quasi 12’ di stop causa malore di uno spettatore che pare essere uscito con le proprie gambe #NittoATPFinals Vai su X

?Morta a 23 anni dopo il malore sulle Apuane, l'ultimo gesto di bontà: donati gli organi - facebook.com Vai su Facebook

Malore sugli spalti durante la finale ATP tra Sinner e Alcaraz: soccorso lo spettatore, dopo una lunga pausa il gioco è ripreso - Alcaraz – in corso e al momento ferma al quarto game del primo set – uno spettatore è stato soccorso sugli spalti dell’Ina ... Si legge su quotidianopiemontese.it

Sinner-Alcaraz interrotta, Carlos ferma la finale: nuovo malore alle Finals. Panatta: “Un po' troppi episodi” - Paura alla Inalpi Arena nel corso del primo set della finale delle Finals tra Sinner e Alcaraz: tifoso soccorso e partita interrotta, come sta lo spettatore. sport.virgilio.it scrive

Atp Finals, malore sugli spalti durante la finale Sinner-Alcaraz. Ecco cosa è successo - L'uomo si è infine rialzato sulle proprie gambe e si è allontanato insieme ai soccorritori per sottoporsi a ulteriori controlli ... Si legge su msn.com