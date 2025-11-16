Malore quarto da inizio torneo durante la finale delle Atp Finals 2025 a Torino Sinner vince il primo set con Alcaraz

Torinotoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano in finale alle Atp Finals 2025. Il fuoriclasse italiano nella terza finale consecutiva all'Inalpi Arena di Torino va a caccia del bis per confermare il titolo di maestro. Un anno fa Sinner ha vinto la finalissima contro Taylor. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

malore quarto inizio torneoMalore sugli spalti durante la finale ATP tra Sinner e Alcaraz: soccorso lo spettatore, dopo una lunga pausa il gioco è ripreso - Alcaraz – in corso e al momento ferma al quarto game del primo set – uno spettatore è stato soccorso sugli spalti dell’Ina ... Si legge su quotidianopiemontese.it

malore quarto inizio torneoSinner-Alcaraz interrotta, Carlos ferma la finale: nuovo malore alle Finals. Panatta: “Un po' troppi episodi” - Paura alla Inalpi Arena nel corso del primo set della finale delle Finals tra Sinner e Alcaraz: tifoso soccorso e partita interrotta, come sta lo spettatore. sport.virgilio.it scrive

malore quarto inizio torneoAtp Finals, malore sugli spalti durante la finale Sinner-Alcaraz. Ecco cosa è successo - L'uomo si è infine rialzato sulle proprie gambe e si è allontanato insieme ai soccorritori per sottoporsi a ulteriori controlli ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Malore Quarto Inizio Torneo