Mainoo Juve, il Napoli spinge per il centrocampista: il giocatore è attratto ma vuole solo il prestito secco per restare legato al Manchester United. Il calciomercato di gennaio si avvicina e i club italiani sono a caccia di rinforzi, specialmente a centrocampo. Uno dei nomi più caldi, che è stato monitorato anche dalla Juventus (da cui la chiave richiesta), è quello di Kobbie Mainoo. Il giovane talento del Manchester United è però, al momento, un obiettivo concreto di un’altra big della Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è il Napoli a spingere per il centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mainoo Juve, il giocatore è stato chiaro con tutte le pretendenti: lascerà il Manchester United soltanto con questa formula. Novità