Mainoo Juve il giocatore è stato chiaro con tutte le pretendenti | lascerà il Manchester United soltanto con questa formula Novità

Juventusnews24.com | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mainoo Juve, il Napoli spinge per il centrocampista: il giocatore è attratto ma vuole solo il prestito secco per restare legato al Manchester United. Il  calciomercato  di  gennaio  si avvicina e i club italiani sono a caccia di rinforzi, specialmente a centrocampo. Uno dei nomi più caldi, che è stato monitorato anche dalla  Juventus  (da cui la chiave richiesta), è quello di  Kobbie Mainoo. Il giovane talento del Manchester United è però, al momento, un obiettivo concreto di un’altra big della Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è il Napoli a spingere per il centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mainoo juve il giocatore 232 stato chiaro con tutte le pretendenti lascer224 il manchester united soltanto con questa formula novit224

© Juventusnews24.com - Mainoo Juve, il giocatore è stato chiaro con tutte le pretendenti: lascerà il Manchester United soltanto con questa formula. Novità

Approfondisci con queste news

Mainoo Juventus, fortissima concorrenza dalla Serie A per il centrocampista scuola United: ci sta lavorando quel club. Novità - Mainoo Juventus, l’infortunio di De Bruyne spinge il Napoli in pole: i partenopei sono i più convinti, i bianconeri osservano ma più staccati Uno dei talenti più brillanti del centrocampo inglese, uno ... juventusnews24.com scrive

Mainoo Juve: spunta un altro club italiano sulle tracce del gioiellino del Manchester United. Concorrenza più nutrita ora, nuovissima indiscrezione sul suo futuro - Novità importanti sul suo futuro Il mercato di gennaio si avvicina e la Lazio accende i motori. Scrive juventusnews24.com

Mainoo isolato allo United, così rischia il Mondiale: a gennaio vuole partire in prestito - In estate non &#232; potuto partire sebbene avesse espresso la volontà di levare le tende dal Manchester United sotto forma di ... tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mainoo Juve Giocatore 232