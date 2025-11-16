Magia del Natale e buon cibo | weekend nel Sannio per la famiglia Rodriguez
Tempo di lettura: < 1 minuto Atmosfera incantata ai Mercatini di Natale al Castello di Limatola, che ieri hanno accolto come ospiti speciali Cecilia Rodriguez, il marito Ignazio Moser, la loro piccola Clara Isabel – che proprio nelle scorse ore ha festeggiato il suo primo complimese – e i nonni Veronica e Gustavo. La famiglia Rodriguez è stata invitata dagli organizzatori a vivere da vicino uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Ha passeggiato nel suggestivo Castello normanno, illuminato e animato da musiche, scenografie natalizie, stand di artigianato e attrazioni di vario tipo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Viaggi Organizzati ai Mercatini di Natale – vivi la magia senza pensieri Scopri le atmosfere più suggestive dell’Avvento in Italia e in Europa con i nostri viaggi in pullman: partendo comodamente dalla tua città, ti immergerai nei mercatini più incantevoli, tra l - facebook.com Vai su Facebook
20 DICEMBRE - POFFABRO E LA MAGIA DEL NATALE Il 20 dicembre abbiamo organizzato una poetica escursione natalizia nel borgo denominato "Presepe tra i presepi": Poffabro. Per prenotare il tuo posto corri sul nostro sito parcodolomitifriulane.it #escurs Vai su X
Gk NewsBuon cibo, eventi, ristoranti e atmosfera di festa nel podcast di Gastronomika - Partiamo dalla Sardegna, dai ricordi dei Natali passati con Giovanni Fancello, giornalista e gastronomo, ... linkiesta.it scrive
AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO/ Le frasi più belle e le filastrocche per i più piccoli - Se avete intenzione di fargli un regalo per questo Natale 2024, potreste abbinarci queste parole: “Buon Natale caro fratellone, con questo regalo voglio semplicemente grazie per essermi sempre stato a ... Scrive ilsussidiario.net
Il Villaggio delle Meraviglie: "Giostre, cibo e spettacoli. Ecco la magia del Natale" - Un’icona dell’inverno meneghino, che sorge nei giardini Indro Montanelli. Riporta ilgiorno.it