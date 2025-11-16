Tempo di lettura: < 1 minuto Atmosfera incantata ai Mercatini di Natale al Castello di Limatola, che ieri hanno accolto come ospiti speciali Cecilia Rodriguez, il marito Ignazio Moser, la loro piccola Clara Isabel – che proprio nelle scorse ore ha festeggiato il suo primo complimese – e i nonni Veronica e Gustavo. La famiglia Rodriguez è stata invitata dagli organizzatori a vivere da vicino uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Ha passeggiato nel suggestivo Castello normanno, illuminato e animato da musiche, scenografie natalizie, stand di artigianato e attrazioni di vario tipo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Magia del Natale e buon cibo: weekend nel Sannio per la famiglia Rodriguez