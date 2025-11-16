MAESTRO INSEGNACI! Jannik Sinner vince il braccio di ferro con Alcaraz e si conferma campione alle ATP Finals!

Jannik Sinner, per la seconda volta consecutiva, vince le ATP Finals senza perdere neppure un set. Carlos Alcaraz, nell’atto finale in quel dell’Inalpi Arena di Torino, stavolta è costretto a cedere con il punteggio di 7-6(4) 7-5. Ci sono proprio tutti nell’impianto piemontese, gli uomini del tennis, dello spettacolo, della canzone. Tutti uniti per un solo nome, quello di Jannik, che intasca una delle vittorie più significative dell’anno e, forse, non solo. Primi tre game senza sostanzialmente scossoni, poi è il quarto, con Sinner al servizio, a riservare i primi grattacapi: 30-30 e scambio lungo, poi doppio fallo e parità, e proprio in quel momento uno spettatore dev’essere soccorso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MAESTRO, INSEGNACI! Jannik Sinner vince il braccio di ferro con Alcaraz e si conferma campione alle ATP Finals!

Contenuti che potrebbero interessarti

Maestro insegnaci #LaCorrida - facebook.com Vai su Facebook

MAESTRO, INSEGNACI! Jannik Sinner vince il braccio di ferro con Alcaraz e si conferma campione alle ATP Finals! - Jannik Sinner, per la seconda volta consecutiva, vince le ATP Finals senza perdere neppure un set. Da oasport.it

Sinner, lo spettacolo immenso dell'autunno torinese: Jannik va oltre Alcaraz ed è il Maestro dei Maestri - Finale degna del livello stratosferico di questi due immensi campioni, che promettono a loro stessi di continuare a studiarsi, perché migliorare è l’imperativo attraverso ... Scrive ilmattino.it

Il "Maestro" è Jannik Sinner: battuto Alcaraz in due set - Due ore e 15 minuti di tennis spettacolare e 31esima vittoria consecutiva indoor per l'azzurro: 7/6 7/5 lo score ... Secondo latinaoggi.eu