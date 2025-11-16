Lutto nel mondo dello sport | addio al presidente Libertas Puglia Giuseppe Guerrieri
Lutto nel mondo dello sport foggiano e pugliese. È scomparso all’età di 86 anni Giuseppe Guerrieri, presidente del Centro regionale Libertas Puglia e figura di riferimento per intere generazioni di atleti, appassionati e associazioni sportive della Capitanata.Da decenni punto fermo del movimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il mondo dell' arte pesarese e fanese in lutto per la morte del pittore Alessandro Tonti. Aveva 92 anni - facebook.com Vai su Facebook
È un grande lutto per il mondo delle musica. È un lutto per tutti noi, che colpisce i nostri ricordi comuni di tanti Sanremo in famiglia con la sua maestria e la sua simpatia a farci compagnia. Ciao Peppe Vessicchio. Vai su X
Lutto nel mondo dello sport campano: addio all'ex calciatore napoletano - Si è spento, infatti, all'età di 69 anni, l'ex calciatore Giorgio Vesce. Si legge su napolitoday.it
Addio a un campionissimo, lo sport italiano è in lutto - Ancora una giornata di lutto per lo sport italiano che ha perso un altro grande campione. Lo riporta diregiovani.it
Addio a Stefano Vannini, personaggio di spicco nel mondo culturale e sportivo della città di Sansepolcro - Addio a Stefano Vannini: 69enne venuto a mancare a seguito di una malattia; molto presente nel mondo dell’associazionismo culturale e ... Si legge su corrierediarezzo.it