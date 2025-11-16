Lutto nel mondo dello sport | addio al presidente Libertas Puglia Giuseppe Guerrieri

Foggiatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dello sport foggiano e pugliese. È scomparso all’età di 86 anni Giuseppe Guerrieri, presidente del Centro regionale Libertas Puglia e figura di riferimento per intere generazioni di atleti, appassionati e associazioni sportive della Capitanata.Da decenni punto fermo del movimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lutto mondo sport addioLutto nel mondo dello sport campano: addio all'ex calciatore napoletano - Si è spento, infatti, all'età di 69 anni, l'ex calciatore Giorgio Vesce. Si legge su napolitoday.it

lutto mondo sport addioAddio a un campionissimo, lo sport italiano è in lutto - Ancora una giornata di lutto per lo sport italiano che ha perso un altro grande campione. Lo riporta diregiovani.it

lutto mondo sport addioAddio a Stefano Vannini, personaggio di spicco nel mondo culturale e sportivo della città di Sansepolcro - Addio a Stefano Vannini: 69enne venuto a mancare a seguito di una malattia; molto presente nel mondo dell’associazionismo culturale e ... Si legge su corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Sport Addio