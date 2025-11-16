Il futuro della linea editoriale di Marvel dedicata all’ Ultimate Universe si avvicina a un momento di estrema importanza, segnato da un finale rappresentativo di un progetto narrativo dedicato a ridefinire e concludere le proprie trame. Questa fase finale si configura come un’opportunità per offrire una conclusione che renda giustizia alla complessità e alla coerenza di un universo alternativo, caratterizzato da una struttura temporale limitata e da una narrazione costruita con attenzione nel rispetto delle proprie caratteristiche originali. la chiusura epica dell’ultimate universe di marvel. alcune storie si concluderanno nel 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Luniverso finale di marvel si conclude in modo epico nel 2026