L’Unieuro litiga col ferro Verona è micidiale da tre | altra sconfitta in settimana
Un altro boccone amaro da digerire. Dopo il viaggio amaro di Livorno, l’Unieuro Forlì incappa nella seconda sconfitta della settimana, cedendo contro la Scaligera Verona col punteggio di 74-85 davanti ai 2783 presenti. La squadra di coach Antimo Martino ha pagato una serata negativa al tiro, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Mi chiamo Giulio, ho 26 anni, Una volta ho accompagnato mio padre a comprare un televisore ed è finita che ho quasi litigato con tutta l’Unieuro. Entriamo con un obiettivo chiaro: TV da 50 pollici, massimo 400 euro. Punto. Dopo 2 minuti mio padre si innamor - facebook.com Vai su Facebook