Una sceneggiata per mascherare l'imbarazzo. Negli ultimi giorni a sinistra non si parla d’altro che del gozzo di Roberto Fico. Un caso diventato quasi grottesco, con l’ex presidente della Camera pizzicato con una super barca con quattro posti letto, solarium e area relax. In evidente difficoltà, il candidato giallorosso in Campania ha pensato bene di trasformare proprio quel gozzo al centro delle polemiche in un palcoscenico politico. Il video pubblicato su Facebook lo ritrae in piedi sulla passerella dell’imbarcazione ormeggiata a Procida, mentre arringa un piccolo gruppo di sostenitori: "Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze che vogliono far passare su di me e su tutti noi perché – spiega Fico ai presenti – offendono non solo me ma tutte le persone con cui facciamo un lavoro serio e onesto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima sceneggiata di Fico: il comizio dal gozzo delle polemiche