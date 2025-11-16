L' ultima sceneggiata di Fico | il comizio dal gozzo delle polemiche
Una sceneggiata per mascherare l'imbarazzo. Negli ultimi giorni a sinistra non si parla d’altro che del gozzo di Roberto Fico. Un caso diventato quasi grottesco, con l’ex presidente della Camera pizzicato con una super barca con quattro posti letto, solarium e area relax. In evidente difficoltà, il candidato giallorosso in Campania ha pensato bene di trasformare proprio quel gozzo al centro delle polemiche in un palcoscenico politico. Il video pubblicato su Facebook lo ritrae in piedi sulla passerella dell’imbarcazione ormeggiata a Procida, mentre arringa un piccolo gruppo di sostenitori: "Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze che vogliono far passare su di me e su tutti noi perché – spiega Fico ai presenti – offendono non solo me ma tutte le persone con cui facciamo un lavoro serio e onesto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Meloni: accordo Fico-De Luca una sceneggiata poco nobile Questa sera a Napoli, al Palapartenope, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è salita sul palco del centrodestra a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della region - facebook.com Vai su Facebook
L'ultima sceneggiata di Fico: il comizio dal gozzo delle polemiche - Dalla splendida Procida il candidato giallorosso in Campania fa la vittima e punta il dito contro Fratelli d'Italia ... Scrive msn.com
Fico in alto mare, ora fa il comizio sul gozzo: "Schifezze su me" - la sua barca era ormeggiata a condizioni agevolate nel porto del circolo ... Segnala iltempo.it