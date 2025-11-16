louvre due tiktoker appendono un loro ritratto nella stanza della gioconda

Il Louvre di Parigi finisce di nuovo sotto i riflettori e per la precisione su TikTok. Dopo il furto clamoroso dello scorso 19 ottobre - quando quattro ladri hanno rubato i gioielli di Napoleone ancora introvabili - sono due influencer belgi a eludere il sistema di sicurezza dell'edificio. Questa volta nessun cimelio è stato portato via, l'obiettivo era un altro: appendere un quadro che li ritrae accanto alla Gioconda e pubblicare su TikTok tutta l'impresa, dall'entrata al museo al momento in cui l'opera viene attaccata alla parete. Come spiegano nel video diventato virale, Neal e Senne - questi i loro nomi - sono riusciti a superare i controlli di sicurezza perché non avevano materiale di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

