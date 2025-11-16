Louvre due tiktoker appendono un loro ritratto nella stanza della Gioconda
Il Louvre di Parigi finisce di nuovo sotto i riflettori e per la precisione su TikTok. Dopo il furto clamoroso dello scorso 19 ottobre - quando quattro ladri hanno rubato i gioielli di Napoleone ancora introvabili - sono due influencer belgi a eludere il sistema di sicurezza dell'edificio. Questa volta nessun cimelio è stato portato via, l'obiettivo era un altro: appendere un quadro che li ritrae accanto alla Gioconda e pubblicare su TikTok tutta l'impresa, dall'entrata al museo al momento in cui l'opera viene attaccata alla parete. Come spiegano nel video diventato virale, Neal e Senne - questi i loro nomi - sono riusciti a superare i controlli di sicurezza perché non avevano materiale di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due tiktoker fiamminghi aggirano i controlli e appendono un loro quadro al Louvre nella stessa sala della Gioconda - facebook.com Vai su Facebook
#Francia, nuova beffa al #Louvre: stavolta nessun furto di gioielli, per fortuna, ma due #tiktoker belgi sono riusciti ad appendere un piccolo ritratto accanto alla Gioconda. #Tg1 Alessandra De Stefano Vai su X
Nuova beffa al Louvre con una cornice LEGO: due tiktoker appendono la loro opera accanto alla Gioconda - Due tiktoker belgi hanno eluso la sicurezza del Louvre con una cornice LEGO e hanno appeso la loro opera nella sala della Gioconda, sfidando i controlli ... Secondo fanpage.it
Louvre, nuova beffa: due tiktoker eludono la sicurezza e appendono il loro dipinto nella stanza della Gioconda - Nuova beffa per il Louvre dopo la storica e rocambolesca rapina subita lo scorso 19 ottobre. Si legge su msn.com
Entrano al Louvre e appendono un loro dipinto nella sala della Gioconda: la nuova ‘beffa’ al museo parigino – VIDEO - Due tiktoker fiamminghi aggirano i controlli e appendono un loro quadro al Louvre nella stessa sala della Gioconda ... Da ilfattoquotidiano.it