Lotta per la salvezza Mariotti | Chiesanuova a Jesi è uno spareggio

"È uno spareggio". Lo avremmo scritto noi, lo ha detto Gastone Mariotti senza girarci intorno. Oggi alle 14.30 Jesina-Chiesanuova è vita mea mors tua, soprattutto per i biancorossi che inseguono. Siamo solo alla 11ª giornata di 30 giornate ok, tuttavia la classifica parla chiaro purtroppo, con i locali terz’ultimi a quota 8 punti e gli ospiti ultimi a 6 assieme alla Civitanovese. Il Chiesanuova non può sbagliare ancora, non si può staccare ulteriormente dalla salvezza diretta che già dista 8 lunghezze, non può rimandare l’abbraccio liberatorio con la vittoria che manca dal 21 settembre. La Jesina ha la pressione della piazza e di chi gioca in casa, però dopo il cambio in panca (da fine settembre c’è Puddu) ha migliorato rendimento e risultati, tanto che viene da due successi di fila in casa e domenica ha impattato 2-2 a Matelica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

