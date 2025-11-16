L’OraSì rimonta e trionfa nel derby | vittoria pesantissima a Imola

L’OraSì Basket Ravenna conquista una vittoria pesantissima al PalaRuggi, superando la Virtus Imola 73-87 nella dodicesima giornata di Serie B Nazionale. Una gara iniziata in salita, con i giallorossi costretti a inseguire fino al -17, ma trasformata grazie a una reazione di grande personalità. 🔗 Leggi su Today.it

