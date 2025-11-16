Milano, 16 novembre 2025 – Alla terza partita in cinque giorni l’ Olimpia paga il conto con le fatiche europee che l’hanno prosciugata con un roster ridotto a causa di una lunga serie di infortuni e influenze. C osì con merito è Trapani a sbancare per la prima storica volta il Forum vincendo 80-86. Le fatiche dell’Eurolega non si possono non considerare per i biancorossi (530 da 3), a maggior ragione in una sfida contro una squadra che ha vinto 7 partite su 8 in Serie A. Non basta la prestazione da 14 punti di un Quinn Ellis ancora positivo, come quella di Armoni Brooks che resta silente per buona parte della gara, ma alla fine chiude con 18 punti con 3 triple segnate negli ultimi minuti per tentare una disperata rimonta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia alza bandiera bianca: l’Armani è senza forze, al Forum passa Trapani