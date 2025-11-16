lo jolo rivelazione oggi in casa sfida al forte per i piani alti

Quanti, alla vigilia della stagione, avrebbero scommesso su una neopromossa in orbita playoff dopo nove partite? Il pallone però è rotondo, come la sfera degli astrologi. E lo Jolo, attualmente quarto in classifica nel girone A di Promozione con 15 punti in condominio con il Forte dei Marmi, riceverà al Fantaccini proprio rivali della Versilia. Un match valido per la decima giornata di campionato, che prenderà il via alle 14,30 odierne. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca De Vincenti della sezione di Carrara, con Michele Napolano di Empoli e Lorenzo Monetti di Pisa come assistenti. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono reduci dalle vittorie ottenute contro San Piero a Sieve e Cubino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

