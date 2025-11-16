CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Nel ranking ATP Sinner si porta a 11500 punti, -550 da Alcaraz. Appuntamento al 2026. 20.34 Ad Alcaraz non è bastato giocare una partita mostruosa al servizio. 68% di prime con il 73% dei punti e una resa con la seconda del 57%. Lo spagnolo ha concesso appena due palle break: entrambe si sono rivelate fatali. 20.33 Ha litigato con il servizio l’italiano, mettendo in campo solo il 55% di prime e ottenendo l’84% dei punti. La resa con la seconda è stata del 54%. 20.32 Sinner ha sconfitto Alcaraz 7-6, 7-5 in due ore e 15 minuti. 20.31 Jannik Sinner vince le ATP Finals per la seconda volta di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 7-5, ATP Finals 2025 in DIRETTA: IL MAESTRO SI CONFERMA CAMPIONE!