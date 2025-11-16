LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 7-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA | IL MAESTRO SI CONFERMA CAMPIONE!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Nel ranking ATP Sinner si porta a 11500 punti, -550 da Alcaraz. Appuntamento al 2026. 20.34 Ad Alcaraz non è bastato giocare una partita mostruosa al servizio. 68% di prime con il 73% dei punti e una resa con la seconda del 57%. Lo spagnolo ha concesso appena due palle break: entrambe si sono rivelate fatali. 20.33 Ha litigato con il servizio l’italiano, mettendo in campo solo il 55% di prime e ottenendo l’84% dei punti. La resa con la seconda è stata del 54%. 20.32 Sinner ha sconfitto Alcaraz 7-6, 7-5 in due ore e 15 minuti. 20.31 Jannik Sinner vince le ATP Finals per la seconda volta di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Sinner-Alcaraz 6-6, Jannik annulla il set point, si va al tie-break: il match riprende dopo 11' di pausa - facebook.com Vai su Facebook
Se continua di questo passo, #Sinner-Alcaraz si sovrapporrà con la prima mezz’ora di #ItaliaNorvegia, e a quel punto sarei CURIOSISSIMO di vedere i dati d’ascolto in sovrapposizione #NittoAtpFinals Vai su X
Sinner-Alcaraz LIVE alle ATP Finals 7-6 1-2, la finale in diretta: Jannik vince il tie-break del primo set - 15 m un doppio fallo rimette avanti lo spagnolo, 15- Riporta fanpage.it
LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 7-5, ATP Finals 2025 in DIRETTA: IL MAESTRO SI CONFERMA CAMPIONE! - 34 Ad Alcaraz non è bastato giocare una partita mostruosa al servizio. Secondo oasport.it
Sinner-Alcaraz la finale delle Atp Finals di Torino, diretta: 7-6, 6-5 Jannik si garantisce il tie-break - alla terza finale delle Atp Finals consecutiva — in stagione ha perso quattro delle cinque sf ... Lo riporta corriere.it