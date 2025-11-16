LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 6-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA | livello di gioco sempre più alto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Alcaraz ancora a rete. Altro passante di rovescio nei piedi di Sinner, in rete la volée di rovescio dello spagnolo. 40-40 Risposta vincente di Sinner con il rovescio lungolinea sulla seconda di Alcaraz. 40-30 Micidiale diritto incrociato sulla riga dello spagnolo, che poi chiude con il diritto lungolinea. Quando la palla scotta, lui si esalta, lo sappiamo. 30-30 Palla corta di Alcaraz. Sinner ci arriva, non chiude lo smash, ma è lungo il successivo colpo dello spagnolo. 30-15 Sassata vincente al corpo a 214 kmh. Una potenza brutale. 15-15 Serve&volley di Alcaraz, in corridoio la demi-volée di diritto dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner-Alcaraz LIVE alle ATP Finals 7-6 1-2, la finale in diretta: Jannik vince il tie-break del primo set - 15 m un doppio fallo rimette avanti lo spagnolo, 15- Da fanpage.it
LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 5-4, ATP Finals 2025 in DIRETTA: si entra nella fase calda del secondo set - 15 Sinner regge al braccio di ferro, poi è lungo il rovescio lungolinea dello spagnolo. oasport.it scrive
Sinner-Alcaraz la finale delle Atp Finals di Torino, diretta: 7-6, 6-5 Jannik si garantisce il tie-break - alla terza finale delle Atp Finals consecutiva — in stagione ha perso quattro delle cinque sf ... Si legge su corriere.it