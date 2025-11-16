LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 5-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | si entra nella fase calda del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Battuta vincente al corpo. 30-15 Micidiale diritto inside-out di Alcaraz in uscita dal servizio. 15-15 Lungo il rovescio dello spagnolo in uscita dal servizio. Let sulla prima di Alcaraz, sarebbe stato ace. 15-0 Lunga di poco la risposta di diritto del n.2. 5-4 Ace esterno di Sinner. 40-0 Servizio in contropiede e schiaffo al volo vincente di Sinner. 30-0 Scarico Alcaraz in risposta, rovescio sul nastro. Seconda di servizio. 15-0 Risposta aggressiva di Alcaraz, che avanza a rete e, insolitamente, mette in corridoio un’altra volée di rovescio. Poi va a sfogarsi con Ferrero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 5-4, ATP Finals 2025 in DIRETTA: si entra nella fase calda del secondo set

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Se continua di questo passo, #Sinner-Alcaraz si sovrapporrà con la prima mezz’ora di #ItaliaNorvegia, e a quel punto sarei CURIOSISSIMO di vedere i dati d’ascolto in sovrapposizione #NittoAtpFinals Vai su X

Alla finale del Master di fine anno c'è un Masterchef d'eccezione ? Segui SINNER-ALCARAZ LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #Sinner #Alcaraz #NittoATPFinals - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz LIVE alle ATP Finals 7-6 1-2, la finale in diretta: Jannik vince il tie-break del primo set - 15 m un doppio fallo rimette avanti lo spagnolo, 15- Secondo fanpage.it

LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 5-4, ATP Finals 2025 in DIRETTA: si entra nella fase calda del secondo set - 15 Sinner regge al braccio di ferro, poi è lungo il rovescio lungolinea dello spagnolo. Come scrive oasport.it

Sinner-Alcaraz diretta 7-6, 4-3: Jannik annulla il set point e vince il primo set al tie-break. Dove vederla in chiaro e precedenti - Jannik Sinner stacca il pass per la finale delle Atp Finals di Torino e aggiunge un altro tassello alla sua splendida stagione. Secondo ilgazzettino.it