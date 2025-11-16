LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 3-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | arriva il contro-break dell’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Stavolta la prima c’è ed è una battuta vincente al centro. 40-40 Diritto incrociato vincente di Alcaraz. Purtroppo Sinner sta giocando questo game senza servizio. Come era accaduto spesso al Roland Garros e agli US Open. Non è un caso, chiaramente. Ma la prima non c’è. A-40 Scambio più lungo della partita, infinito. Sinner comanda e alla fine Alcaraz mette in rete il diritto. 24 colpi, il pubblico adesso è un fattore, caldissimo. Ma la prima non c’è. 40-40 Errore gravissimo di Alcaraz. Aveva le redini dello scambio, poi mette fuori l’accelerazione di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

