LIVE Sci alpino Slalom Levi 2025 in DIRETTA | tra poco la prima manche Noel favorito
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.49 I pettorali di partenza: 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 2 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head 3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer 4 422729 BRAATHEN Lucas Pinheiro 2000 BRA Atomic 5 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic 6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer 8 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head 9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head 10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic 11 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head 12 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 13 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol 14 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol 15 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic 16 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer 17 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head 18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic 19 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 20 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer 21 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 22 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head 23 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head 24 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head 25 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard 26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar 27 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic 28 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 29 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer 30 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer 31 6531063 GINNIS A. 🔗 Leggi su Oasport.it
