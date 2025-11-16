LIVE Sci alpino Slalom Levi 2025 in DIRETTA | iniziata la gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.01 Nessuna sbavatura per Meillard: 55?45 il suo tempo. Sarà stato anche veloce? Sarebbe una sorpresa non vederlo nelle primissime posizioni. Adesso il norvegese Atle Lie McGrath. 10.00 Iniziato lo slalom di Levi. In pista l’elvetico Loic Meillard. 9.59 Lo svizzero Loic Meillard è pronto al cancelletto di partenza. 9.58 L’Italia ritrova Tommaso Sala, che ha saltato per intero la passata stagione a causa di un infortunio al ginocchio. 9.56 L’Italia non ha mai vinto a Levi. I migliori risultati li ottennero Manfred Moelgg nel 2016 e Giorgio Rocca nel 2006: entrambi giunsero terzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
