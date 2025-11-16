CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.17 Feller molto lontano dalla forma migliore: 1.87 di ritardo, il peggiore sin qui. Qualche segno sulla pista c’è, a differenza della gara femminile di ieri. Attenzione ora al francese Steven Amiez. 10.16 Male Popov: ultimo a 1.86. La qualificazione non è scontata. Tocca all’austriaco Manuel Feller. 10.14 Nef decimo a 1.44: ultimo. Attenzione ora all’imprevedibile bulgaro Albert Popov. 10.14 Il Brasile non ha mai vinto nello sci alpino. Oggi potrebbe essere il grande giorno? 10.13 Ryding troppo guardingo sul muro. Non attacca e chiude ultimo a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: il Brasile sogna con Pinheiro Braathen, tra poco Vinatzer