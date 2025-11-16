LIVE MotoGP GP Valencia 2025 in DIRETTA | tra poco il warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25 Last call per apporre le modifiche prima della gara del pomeriggio, che sarà l’ultimo atto della stagione. 9.22 Buongiorno, Amici di OA Sport! Mancano meno di venti minuti all’inizio del warm-up! Come seguire il GP di Valencia in tvstreaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, tappa conclusiva del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazioni su una pista non facile da interpretare, che non offre grandi opportunità per superare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Valencia 2025 in DIRETTA: tra poco il warm-up

