LIVE MotoGP GP Valencia 2025 in DIRETTA | inizia il warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 minuti: adesso svetta Fabio Quartararo, miglior tempo per lui con 1:30.111. -3 minuti: si vede Marco Bezzecchi, adesso terzo a 0.055 da Alex Marquez, davanti a tutti con 1:30.225. -4 minuti: nelle retrovie, almeno per ora, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Si vede invece Pedro Acosta, adesso quarto a 0.104. -5 minuti: Jack Miller segna il miglior tempo e timbra 1:30.420, secondo Aldeguer a 0.061. Poi Raul Fernandez e Fabio Quartararo. -6 minuti: pioggia di caschi rossi, come normale che sia. -7 minuti: Raul Fernandez si piazza davanti a tutti girando in 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Valencia 2025 in DIRETTA: inizia il warm-up

