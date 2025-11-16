CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.44 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 22.42 L’Italia dura un solo tempo, poi la Norvegia decide di fare sul serio facendo crollare letteralmente gli azzurri che sembrano mancare di leadership. L’Italia se vorrà andare al Mondiale dovrà passare dai playoff, ma dovrà farlo recuperando giocatori di livello superiore, calciatori cardine come Chiesa, Berardi e pensare perché no, anche al ritorno in nazionale di Verratti, senza dimenticare la buona forma di Zaniolo. 96? Finisce la partita, Italia-Norvegia 1-4. 94? Gol di Strand Larsen, beffa Mancini nell’uno contro uno, Italia-Norvegia 1-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-4, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: crollano gli azzurri, la partita si chiude sotto i fischi del pubblico