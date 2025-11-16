LIVE Italia-Norvegia 1-3 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Haaland sigla una doppietta in pochi minuti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Tiro di Politano che sfiora il secondo palo. 82? Dentro Zaccagni e Scamacca, fuori Locatelli e Pio Esposito nell’Italia. 80? Gol di Haaland, pallone perso dagli azzurri che viene raccolto da Bobb, il centravanti norvegese non sbaglia davanti a Donnarumma, Italia-Norvegia 1-3. 78? Gol di Haaland, tiro al volo che si insacca sul primo palo dopo che è stato lasciato solo in area, Italia-Norvegia 1-2. 76? Fuori Thorsvedt e Sorloth, dentro Bobb e Aasgaard nella Norvegia. 74? Fuori Frattesi, dentro Cristante per l’Italia. 72? Dimarco al volo impegna il portiere norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Qualificazioni Mondiali, Italia-Norvegia 1-0 dopo i primi 45': test in chiave play-off per gli Azzurri Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mondiali-2026-qualificazioni-moldavia-italia-13-novembre-chisinau-zimbru-diretta- - facebook.com Vai su Facebook
#Italia- #Norvegia, le formazioni ufficiali Vai su X
Italia-Norvegia 1-0, il risultato in diretta LIVE - Sono 18 i precedenti tra le due Nazionali: il bilancio vede gli azzurri in vantaggio con 10 vittorie, mentre all'andata è arrivata la quarta vittoria norvegese. Da sport.sky.it
Italia-Norvegia LIVE 1-2: doppietta di Haaland in due minuti - Norvegia, match dell'ultima giornata del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. msn.com scrive
Italia-Norvegia qualificazioni Mondiali 2026 diretta: 1-1, Nusa pareggia dopo il gol di Esposito - Gli azzurri cercano la rivincita dopo la batosta di Oslo dello scorso giugno, che è costata la qualificazione diretta e costringerà l'Italia di Gattuso a passare per i playoff (a meno di non vincere c ... Scrive corriere.it