LIVE Italia-Norvegia 1-3 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Haaland sigla una doppietta in pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Tiro di Politano che sfiora il secondo palo. 82? Dentro Zaccagni e Scamacca, fuori Locatelli e Pio Esposito nell’Italia. 80? Gol di Haaland, pallone perso dagli azzurri che viene raccolto da Bobb, il centravanti norvegese non sbaglia davanti a Donnarumma, Italia-Norvegia 1-3. 78? Gol di Haaland, tiro al volo che si insacca sul primo palo dopo che è stato lasciato solo in area, Italia-Norvegia 1-2. 76? Fuori Thorsvedt e Sorloth, dentro Bobb e Aasgaard nella Norvegia. 74? Fuori Frattesi, dentro Cristante per l’Italia. 72? Dimarco al volo impegna il portiere norvegese. 🔗 Leggi su Oasport.it

