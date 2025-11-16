LIVE Italia-Norvegia 1-1 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | pareggia Nusa!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Ammonito Bastoni per proteste a seguito di una richiesta di continuare il gioco. 66? Fuori Berg, dentro Thorsby nella Norvegia. 64? Gol di Nusa, sinistro sul primo palo che con una deviazione di Politano arriva in porta, Italia-Norvegia 1-1. 62? Retegui anticipato da Ajer dopo un cross di Politano. 60? Possesso palla ora prolungato per la Norvegia. 58? Retegui viene fermato in contropiede. 56? Bastoni di testa non trova il primo palo. 54? Possesso palla dell’Italia, partita ora con più spazi. 52? Sorloth con il sinistro sfiora la traversa. 50? Locatelli tira di piatto da fuori, para facile il portiere. 🔗 Leggi su Oasport.it
