LIVE Italia-Norvegia 1-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Pio Esposito sfiora il raddoppio!

Oasport.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Norvegia che ora comincia ad alzare il baricentro. 35? Pio Esposito di testa sfiora il secondo palo. 33? Di prima Dimarco verso Barella, pallone troppo lungo. 31? Destro di Nusa dalla distanza che finisce fuori. 29? Bastoni si lamenta per un fallo non concesso. 27? Norvegia non pervenuta in zona offensiva, ma la motivazione è chiara. 25? Continua il lungo possesso palla dell’Italia. 23? Cross di Dimarco che finisce sul fondo. 21? Italia che continua nella sua fase offensiva. 19? Politano al volo di destro manda a lato. 17? Tiro di Dimarco respinto dalla difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

