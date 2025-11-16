LIVE Italia-Norvegia 1-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Pio Esposito sblocca la partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Italia che spinge furiosamente in attacco. 9? Goooooooooooooooooooool, Pio Esposito, si gira splendidamente e segna sul secondo palo, Italia-Norvegia 1-0. 7? Dimarco al volo con il destro, sfiorato il secondo palo. 5? Italia aggressiva ma ancora non arriva al tiro. 3? Forte pioggia fino a questo momento, ma il terreno di San Siro tiene bene. 1? Inizia la partita! 20.42 Inni nazionali in corso. 20.38 Tolti Tonali e Calafiori, questa è la squadra che con ogni probabilità si giocherà i playoff tra qualche mese, almeno come titolari. 20.33 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

