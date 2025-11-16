LIVE Italia-Norvegia 1-0 Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA | Pio Esposito sblocca la partita!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Italia che spinge furiosamente in attacco. 9? Goooooooooooooooooooool, Pio Esposito, si gira splendidamente e segna sul secondo palo, Italia-Norvegia 1-0. 7? Dimarco al volo con il destro, sfiorato il secondo palo. 5? Italia aggressiva ma ancora non arriva al tiro. 3? Forte pioggia fino a questo momento, ma il terreno di San Siro tiene bene. 1? Inizia la partita! 20.42 Inni nazionali in corso. 20.38 Tolti Tonali e Calafiori, questa è la squadra che con ogni probabilità si giocherà i playoff tra qualche mese, almeno come titolari. 20.33 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Qualificazioni Mondiali, in campo Italia-Norvegia: test in chiave play-off per gli Azzurri Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mondiali-2026-qualificazioni-moldavia-italia-13-novembre-chisinau-zimbru-diretta-streaming - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! ITALIA NORVEGIA ? Ore 20.45 ? Stadio San Siro - Milano #RaiUno #ItaliaNorvegia #Nazionale #VivoAzzurro Vai su X
Diretta Live di Italia-Norvegia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Norvegia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it
DIRETTA/ Italia Norvegia (risultato 0-0) video streaming Rai 1: Retegui-Pio Esposito, via! (16 novembre 2025) - Diretta Italia Norvegia streaming video Rai 1, oggi 16 novembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali. Lo riporta ilsussidiario.net
Italia-Norvegia, diretta qualificazioni mondiali e risultato in tempo reale - Al Meazza gli azzurri di Gennaro Gattuso affrontano gli scandinavi: il 3- Come scrive tuttosport.com